O primărie din Teleroman, lăsată fără tabletele pentru școală. Hoții nu știau că poliția era pe urmele lor VIDEO

Patru bărbați au spart o primărie din Teleroman, la primele ore ale zilei de sâmbătă, 5 februarie. Au reușit să fure sume mari de bani dar și tabletele destinate unor școli.

”În cursul dimineții de 5 februarie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului Județean de Poliţie Giurgiu, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale, au surprins în flagrant, 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 43 de ani, care se deplasau cu un autorism, în care au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri și valori sustrase dintr-o instituție din județul Teleorman.

În autoturism și asupra bărbaților s-au găsit peste 65.000 lei, 1500 de euro și 20 de tablete, destinate unor unități de învățământ”, a transmis Poliția Capitalei.

Este vorba despre Primăria Mărzănești Teleorman, conform unor surse Ziare.com.

Hoții nu sunt la primul atac

Hoții nu știau că polițiștii îi filau de ceva vreme. În fapt, cercetările au fost declanșate în data de 8 ianuarie 2022, când Secția 18 Poliție a fost sesizată, de către administratorul unei societăți comerciale cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în punctul de lucru, de unde au sustras bani și bunuri, ulterior a fost înregistrată și o altă sesizare, de la un alt reprezentant, care reclama același tip de infracțiune.

O sesizare similară a fost formulată și către o secție de poliție din Sectorul 4, în acest caz cercetările fiind preluate de Serviciul Investigații Criminale Sector 4.

”În urma documentarii cazurilor, sub supravegherea unităților de parchet, a rezultat presupunerea rezonabilă că în toate aceste cazuri ar fi acționat aceleași persoane.

De asemenea, din colaborarea cu Inspectoratele Județene de Poliție Giurgiu și Ilfov, a reieșit faptul că înregistrează situații similare.

În baza informațiilor, datelor, probelor și mijloacelor de probă coroborate, în dimineața de 5 februarie s-a reușit depistarea suspecților și imobilizarea lor, pe raza județului Giurgiu.

În cursul acestei zile, pentru documentarea activității infracționale, au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în București, emise de Judecătoria Bolintin Vale”, a mai transmis Poliția.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și pentru stabilirea întregii activități infracționale.

