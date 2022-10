Tabloidul New York Post a anunțat joi, 27 octombrie, că a fost ”piratat” de unul dintre angajaţii săi, după publicarea unor articole şi a unor tweet-uri care îndemnau la asasinarea unor personalităţi politice, între care preşedintele Joe Biden, relatează AFP.

”New York Post a fost piratat”, a comunicat tabloidul după ce şi-a reluat controlul asupra propriului cont de Twitter.

The New York Post has been hacked. We are currently investigating the cause.