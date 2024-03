Doliu uriaș în sport. A murit primul fotbalist român nominalizat la Balonul de Aur

O veste tristă pentru fotbalul românesc și pentru toți fanii Rapidului. În această după amiază a încetat din viață Tache Macri, fost jucător al Rapidului timp de 15 sezoane, între anii 1950 și 1965, dintre care 14 fiind căpitan de echipă.

A jucat 306 meciuri pentru Rapid și a marcat un gol cu Flamura Roșie Arad în 1954. A fost primul fotbalist român nominalizat la Balonul de Aur.

Dumitru Tache Macri s-a născut în 1931 și a fost un fotbalist român activ în anii 50-70. A fost un fundaș de fier și a jucat pentru Rapid București. El avea să fie nominalizat la distincția „Balonul de Aur”.

Potrivit romaniasoccer, Macri a început să joace fotbal imediat după război în 1947 când a apărut la Locomotiva București. Din 1957 până în 1968 joacă la Rapid București. În echipa națională a apărut de 10 ori.

În 1961, Omar Sivori (Juventus) a câştigat trofeul. La 30 de ani, fundaşul Rapidului a fost nominalizat și a obţinut un punct. Fostul internaţional român era la egalitate cu Eusebio (Benfica), fotbalist care a câştigat trofeul în 1965.

În 1970, Florea Dumitrache şi Cornel Dinu erau nominalizaţi la Balonul de Aur. Dudu Georgescu a fost nominalizat în trei rânduri pentru Balonul de Aur. Duckadam a ieșit pe locul 8, extrem de onorabil după prestația de la Sevilia. Hagi a fost de 4 ori nominalizat, iar în 1994 obținea jumătate din punctele celui care avea să câștige trofeul - Stoicikov.

După ce s-a retras din fotbal, a antrenat echipa de tineret a Rapidului. Avea să conducă naționala de tineret a României care va obține locul 3 la Campionatul Mondial din 1981.

„M-au executat, m-au dat afară de la Ministerul Transporturilor, pentru că am rude în srtrăinătate, în Grecia și în Noua Zeelandă. Au venit ăștia de la Securitate și au ordonat să mă demită! Uitaseră că reprezentasem România. Am plâns trei nopți, iar a patra zi am plecat din țară… Una dintre cele mai mari dezamăgiri le-am trăit după un turneu în Turcia, când am câștigat o plachetă cu numele meu și data nașterii și un securist mi-a confiscat-o, spunând că e bun național și că țara are nevoie de ea, nu eu”, a precizat fosta glorie a Rapidului, într-un interviu pentru ziaruldesport.

