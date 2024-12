Adrian Năstase, după informațiile apărute legate de campania lui Călin Georgescu: ”Trebuie reluat primul tur al alegerilor. A fost o fraudă gravă”

Fostul premier și lider PSD, Adrian Năstase a ținut să transmită un mesaj după ce președintele Klaus Iohannis a declasificat informațiile primite de la serviciile secrete. Acesta e de părere că primul tur al alegerilor prezidențiale ar trebui reluat, din cauza fraudării grave.

Adrian Năstase a scris pe blogul său că s-ar fi așteptat ca Marcel Ciolacu, direct vizat de frauda de la primul tur, să ceară reluarea alegerilor prezidențiale. De asemenea, se întreabă dacă nu cumva membrii CSAT pot fi acuzați de tăinuire.

„Mi se pare o indicație foarte clară pentru reluarea primului tur, care a creat atâta îngrijorare în întreaga lume. Si gândiți-vă, raportul CSAT din România pare a fi, in materia democrației, al doilea eveniment ca importantă după grațierea de către președintele Biden a fiului său! În plus, a fost prins, chiar ieri, columbianul – spion rus – care se plimba prin România, de ceva timp, cu gânduri teroriste. Ne putem pune însă întrebarea dacă membrii CSAT pot fi acuzați de tăinuire, in condițiile in care nu au desecretizat imediat aceste documente zdrobitoare si nu le-au trimis la BEC si la CCR? Acum însă aceste documente sunt publice, iar BEC va putea să se autosesizeze si să decidă reluarea primului tur, retrăgându-l pe Călin Georgescu de pe listă care, așa cum au arătat instituțiile statului si mai multe televiziuni, este un pericol pentru noi si pentru partenerul strategic”, a scris Adrian Năstase.

De asemenea, acesta a spus că el nu va vota sigur cu Elena Lasconi, deoarece nu consideră că are calitățile necesare unui președinte. De altfel, nici Călin Georgescu nu este o opțiune pentru fostul premier.

”Sunt numeroase argumente legate de lipsa unor calități necesare unui președinte (in opinia mea), dar si argumente legate de structura pe care se bazează – legăturile cu organizațiile lui Soroș, legăturile cu Băsescu (vă aduceți aminte de acuzațiile de fraudă de la prezidențialele din 2004 – orchestrate cam de aceleași echipe/), de stigmatizările gen „ciuma roșie”, plăcutele suedeze, mafioți, hoți, penali, corupți pentru membrii PSD? Inclusiv motive personale – condamnări cu finalitate politică, retragerea decorației acordate pentru aderarea la NATO si la UE – temele confruntării cu Călin Georgescu?! Aceasta să fie pentru PSD formula alternativă la Băsescu si Iohannis? Si cu posibilitatea realizării unei punți între Cotroceni si viitorul guvern Lasconi/USR? Sigur, bancul cu ursul si cu iepurașul își păstrează actualitatea”, a adăugat Adrian Năstase.

