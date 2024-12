MAE a informat partenerii României despre Călin Georgescu și ce s-a aflat în CSAT: "Investigăm această tentativă continuă de subminare"

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că autoritățile române au luat decizia de a declasifica și a face publice rapoartele relevante ale serviciilor de informații privind operațiuni străine răuvoitoare.

MAE a declarat joi, 5 decembrie că au pornit o investigație asupra tentativei continuă de influențare.

”Autoritățile române au luat decizia de a declasifica și de a face publice rapoarte relevante ale serviciilor de informații privind operațiuni străine răuvoitoare, inclusiv finanțarea ilegală, amplificarea digitală a campaniei și atacuri cibernetice care au vizat alegerile prezidențiale din România. Rapoartele declasificate arată o interferență străină semnificativă și fără precedent care vizează instituțiile și procesele democratice. Acestea fac parte dintr-o încercare continuă de a submina angajamentul ferm al României față de valorile euro-atlantice și apartenența noastră la UE și NATO. Autoritățile române investighează această tentativă continuă de influențare”, este mesajul MAE postat pe X.

Romanian authorities took the decision to declassify and release relevant intelligence reports on malign foreign operations, including illegal financing, digital campaign amplification and cyber attacks targeting the Presidential elections in Romania.