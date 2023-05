Wagner își retrage discret din Ucraina cei mai competenți mercenari. „Luptătorii inutili rămași sunt lăsați să moară în Bahmut”

Rapoartele unor bloggeri militari ruși arată că gruparea de mercenari condusă de Prigojin operează pentru a se retrage discret din Ucraina.

Sursele canalului de Telegram VChK-OGPU arată că gruparea de mercenari Wagner își scoate cei mai experimentați membri din Ucraina și îi trimite în Sudan, „luptătorii inutili” rămași fiind lăsați să moară în Bahmut.

Bloggerii raportează că, potrivit unei surse (probabil din cadrul Wagner), șeful grupării, Evgheni Prigojin, a început „să retragă cele mai reputate și experimentate cadre ale PMC Wagner din Ucraina pentru a le muta în Sudan”, țară care ar putea deveni o viitoare bază pentru Wagner în Africa.

1/ The Wagner mercenary group is reported to be pulling its most experienced members out of Ukraine and sending them to Sudan, with remaining "unnecessary fighters" being left to die in Bakhmut. It may rebrand itself as the "Musicians" or "Orchestra" private military company. ⬇️ pic.twitter.com/Kql16R86mh — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) May 19, 2023

Ads

„În Sudan, PMC are un nou contract important cu Forța de Sprijin Rapid (structură concepută de guvernul provizoriu) și a început redistribuirea mercenarilor în acea țară. Inclusiv pe cei care au luat parte la luptele de la Bahmut”.

Practic, Prigojin ar urma să-l sprijine pe controversatul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut drept Hemeti, generalul aflat în fruntea Consiliului de Tranziție a Suveranității, organismul care conduce, teoretic provizoriu Sudanul, după lovitur de stat din 2019.

Țara africană se află de câteva săptămâni în mijlocul unor tulburări armate extreme, care au destabilizat-o complet și a dus la evacuarea a mii de cetățeni străini.

🔻 According to the Africa Intelligence website, American and French intelligence services reported that Wagner sent weapons and anti-aircraft guns from the Central African Republic to the RSF through southern Sudan. pic.twitter.com/ZsL97ph0Bo — Eekad - إيكاد (@EekadFacts) May 17, 2023

Ads

„Nu numai mercenarii sunt mutați, ci și armele, de a căror lipsă s-a plâns Prigojin. De logistică, de altfel, se ocupă fostul ministru adjunct al apărării Mizintsev, care a fost transferat de la Ministerul Apărării la Prigojin”.

„În anumite împrejurări, Sudanul ar putea deveni o bază oficială a PMC. Iar PMC însuși își va schimba numele. Luptătorii lui Prigojin ar urma să devină „Muzicienii” sau „Orchestra” din Africa", mai arată canalul de Telegram.

„Originalul Wagner va rămâne cu luptătorii inutili, lăsați să moară în mașina de tocat carne de pe teritoriul Ucrainei”.

Deși acest lucru nu este confirmat, are un anumit sens – Wagner a făcut o mulțime de bani în Africa, iar rapoartele din presă au vorbit despre membrii Wagner și armele trimise în Sudan de la baza sa din Republica Centrafricană.

🔖🇷🇺🇸🇩Sudanese Ambassador to Moscow Muhammad al-Ghazali al-Tijani Siraj: “The media reports the presence of Russia Wagner PMCs in Sudan, but we cannot say anything about this, because we are still checking these reports” pic.twitter.com/FLeUGxBUkH — worldnews24u (@worldnews24u) May 17, 2023

Viitorul grupării Wagner după bătălia de la Bahmut este, de asemenea, neclar. În timp ce tactica organizației, de a arunca valuri de pușcăriași "consumabili" în atacurile sălbatice din Ucraina, a ajutat-o să cucerească cea mai mare parte a orașului, este probabil ca formațiunea să fie mult mai puțin utilă în apărarea teritoriului capturat.