Unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei au lansat o nouă tactică, literalmente „prăjind” armata rusă pe front. Rușii susțin că armata ucraineană acoperă zona în care se află armata rusă cu obuze de mortier, controlând fiecare pas al mișcării ocupanților cu ajutorul unui număr mare de drone.

Tactica de conducere a armatei ucrainene se numește „izolarea zonei de luptă”. Acest lucru este raportat de armata rusă, scriind pe unul dintre cele mai populare canale militare Telegram din Federația Rusă „Martorii lui Bayraktar”.

„Într-un sat blestemat, am văzut tactica avansată a trupelor ucrainene. Se numește „izolarea zonei de luptă”. Forțele Armate ale Ucrainei folosesc un număr mare de drone zi și noapte, ridicând în aer drone cu camere termice. În scurt timp, au reușit să deschidă nodurile de apărare și rutele pentru deplasarea trupelor”, comentează rușii despre acțiunile Forțelor Armate ale Ucrainei.

După încheierea recunoașterii, unitățile armatei ucrainene preiau controlul deplin al focului asupra potecilor și drumurilor, suprimând cu foc de mortier orice posibilitate de deplasare a rușilor în sectorul izolat.

Sunt literalmente, fără a le oferi posibilitatea de a se mișca. Rușii blocați nu puteau evacua răniții și primi apă, mâncare și muniție.

„Părăsind satul, am simțit toate atacurile armatei ucrainene. Timp de o oră și jumătate ne-au lovit cu mortiere. Senzația nu este plăcută. Am analizat îndelung situația și am realizat că principalul factor dăunător în această tactică este frica" ​​, scrie un soldat rus.

Potrivit acestuia, în astfel de condiții, moralul ocupanților ruși scade, forțându-i să se retragă și să-și abandoneze pozițiile. Ocupantul notează că armata ucraineană folosește tactica în sectoare mici ale frontului, totuși, în curând o va putea extinde până la kilometri depărtare.