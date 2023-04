Sorin Grindeanu nu vrea să audă de tăierile bugetare: ”La rectificare eu o să cer mai mulți bani, n-o să dau”

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 11 aprilie, că aproape trei sferturi din bugetul ministerului merg spre investiţii, iar 15% pentru lucrări de întreţinere la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi la CFR.

Întrebat cu ce propuneri de tăieri de cheltuieli se va prezenta la Guvern, ministrul a răspuns: ”În aceasta după-masă o să am o şedinţă cu colegii din minister. Le-am cerut după-masă să îmi facă aşa o imagine de ansamblu. 70% din bugetul Ministerului Transporturilor - mi-aş dori să fie şi alte ministere ca şi Transporturile - 70% în acest moment merg pe investiţii, deci din start de cei 70% nu ne atingem. 15% din cei 30% rămaşi merg pentru lucrări de întreţinere la CNAIR şi la CFR, alţi aproximativ 12% merg pe subvenţiile către metrou şi către ARF. Un fond de cam 3% din buget este ţintit pe cheltuieli de personal”.

”Eu să văd după-masă, numai v-am dat aceste procente în mare, vorbim totuşi de un minister în care 70% din buget e pe investiţii şi aia e foarte bine. Şi celelalte procente sunt absolut necesare. Dacă se va considera necesar să tăiem de la întreţinere de drumuri şi de căi ferate, o să vedem, dar datoria mea este să prezint acest buget. În momentul în care va veni rectificarea, eu o să cer mai mulţi bani la Ministerul Transportului, n-o să dau bani, pentru că sunt foarte multe proiecte care trebuie să fie implementate. Aşa cum ştiţi, PNRR-ul a început să funcţioneze şi pe titlurile respective va trebui să ni se suplimenteze suma de 3 miliarde, pentru că nu este îndeajuns pe ceea ce va cheltui Ministerul Transporturilor pe titlurile respective - 60 şi 61 din câte ţin eu minte - nu e suficientă. Vom cheltui mai mult decât atât. Deci, la Transporturi, din contră, la rectificări, o să cerem bani, pentru că vorbim de investiţii, vorbim de proiecte mari care, iată, au început să fie implementate şi eu nu mi-aş dori să le oprim”, a adăugat el.

În plus, Sorin Grindeanu s-a declarat optimist că va fi aprobat de către Comisia Europeană un transfer de fonduri de la proiectul M4 la Magistrala 6 de metrou, iar în ceea ce priveşte lucrările la secţiunea Gara de Nord - Băneasa lucrările vor începe într-o lună.

”Sunt optimist, am avut o discuţie în urmă cu o săptămână cu domnul ministru Boloş (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş n.r) şi îmi spunea că semnalele sunt pozitive în a face acest transfer între M4 şi M6, pentru că nu e o modificare majoră, sunt lucruri cât se poate de evidente, şi aici optimismul ministrului Boloş mă face şi pe mine... (...) Noi, în acest moment, cu semnarea, zilele următoare cred că se va întâmpla acest lucru, inclusiv a contractului la metroul din Cluj, chiar dacă nu va fi acest schimb, dar semnalele sunt pozitive aşa cum v-am spus, noi am îndeplinit toate bornele, inclusiv pentru tranşa a 3-a - mă refer la Ministerul Transportului. (La secţiunea Gara de Nord - Băneasa - n. r.) eu am semnale că va începe mai repede. Am avut o discuţie cu antreprenorii săptămâna trecută şi mi-au spus că undeva într-o lună vor începe lucrările pe prima secţiune din M6. Ăsta iarăşi e un lucru pozitiv. E vorba de peste 500 de milioane de euro prin fondul de coeziune, care au termen în decembrie 2023 pentru a fi traşi”, a mai spus şeful de la Transporturi, după o vizită pe şantierul Autostrăzii A0 Nord.