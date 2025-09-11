De unde ar fi „trebuit să taie Guvernul Bolojan înainte să se atingă de Educație”. Propunerile unui fost ministru al Economiei

Autor: Eugen Porojan
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:01
288 citiri
Năsui: De unde ar fi „trebuit să taie Guvernul Bolojan înainte să se atingă de Educație” FOTO Facebook/Sorina Mihut

Fostul ministru al Economiei și actualul deputat USR Claudiu Năsui a criticat tăierile Guvernului Bolojan din Educație, care i-au făcut pe unii profesori sindicaliști să iasă în stradă la începutul anului școlar. „Iată cinci locuri din care guvernul Bolojan ar fi trebuit să taie înainte să se atingă de educație”, a scris Năsui pe Facebook joi, 11 septembrie.

Creșterea salariilor profesorilor în urma protestelor din 2023 a dus la cheltuieli mai mari, fără vreo reformă în Educație, consideră deputatul USR Claudiu Năsui.

Fostul ministru al Economiei a identificat însă mai multe opțiuni ale Guvernului Bolojan care ar avea prioritate față de tăierea cheltuielilor din Educație, spune el. Printre ele se numără atât subvențiile pentru partide, cât și pensiile speciale.

  • „1) Subvenția pentru partide. Care nu doar că nu se reduce, ba chiar crește.
  • 2) Schemele de afaceri pe banii statului. Ba chiar guvernul Bolojan a găsit 170 de milioane de lei pentru ca încă două corporații să facă investiții pe banii contribuabililor. Bună afacere.
  • 3) 93% din pensiile speciale. Cele ale magistraților sunt ~7% din total. Cele de la SRI, SIE etc. sunt complet ignorate. Pensiile speciale ale primarilor puteau fi ușor oprite pentru că încă așteaptă să le activeze CCR.
  • 4) Banii pentru firmele de partid prin PNDL și Anghel Saligny. E suficient să vezi topul județelor care au făcut „investiții” pe aceste programe ca să vezi că sunt cele mai sărace în care doar baronul local și camarila s-au îmbogățit.
  • 5) 178 de institute de așa-zisă cercetare și dezvoltare, unde șefimea are cele mai mari salarii din România (chiar mai mari decât la ASF, ANRE și ANCOM).”

„Greu de justificat tăierile de la educație când pentru toate acestea se găsesc bani. Și chiar sume mult mai mari decât cele tăiate acum de la educație”, consideră Claudiu Năsui.

#taieri cheltuieli bugetare, #buget educatie, #Claudiu Nasui, #salarii profesori, #proteste profesori , #Stiri Claudiu Năsui
