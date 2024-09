Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită: Un bărbat a sunat la 112 pentru a anunța presupuse tăieri ilegale de copaci și a primit o amendă uriașă

În luna august, un bucureștean care a alertat autoritățile pentru tăieri ilegale de copaci, a fost amendat pentru că a sunat la numărul de urgență 112 să semnaleze că mai mulți indivizi echipați cu drujbe doboară pomii în sectorul 3.

Cetățeanului i s-a dat o amendă maximă de 2.000 de lei pentru apelare abuzivă la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, scrie g4media.ro.

Zona vizată de tăieri ilegale de arbori este un teren privat îngrădit din Strada Drumul Murgului 40, aflat între blocuri în Sectorul 3 – zona Mall Park Lake – ce are statut de spațiu verde privat, respectiv nu permite construirea.

La începutul lunii iulie, aici au fost doborâți 20 de copaci, fără deținere de aviz de defrișare. Atunci, același cetățean a sunat la 112 și a alertat presa, căreia i-a pus la dispoziție imagini video din timpul tăierilor.

După intervenția cetățeanului la 112, pentru tăieri de copaci și neglijența în întreținerea terenului, proprietarul a fost amendat de autoritățile publice locale cu peste 60.000 de lei, iar cei prinși au primit amenda modică prevăzută în București, de 100 de lei pe copac

Săptămâna trecută, pe 27 august, același cetățean și alți vecini au observat că, din nou, mai multe persoane se pregăteau să intre pe terenul proprietate privată și purtau cu ele drujbe.

El a sunat la 112 să ceară, ca și anterior, prezența poliției naționale și locale Sector 3 pentru a le fi verificate actele și a afla ce intenție au. Speriat că situația se va repeta, dornic să fie precaut ca să blocheze eventualele tăieri, după ce a văzut prezența oamenilor cu drujbe, el a urmat aceeași procedură.

Doar că de data aceasta, conform Primăriei Sectorului 3, care a trimis un echipaj de poliție, proprietarul voia să curețe terenul de trunchiurile de copaci rămase din iulie, iar Poliția națională, chemată prin sistemul de urgență 112, a considerat apelul cetățeanului nejustificat. Cetățeanul a fost amendat de un agent de poliție cu 2.000 de lei pentru apelare abuzivă.

„Un agent de la ordine publică mi-a întocmit proces verbal, l-am semnat și i-am spus că-l contest. La 112 când am sunat, m-au întrebat care este speța, m-au dirijat către Primăria Capitalei și m-au îndemnat să rămân pe poziție până vine un echipaj. Am rămas să supraveghez copacii, a venit poliția, au văzut despre ce este vorba, mi-au spus că ne-au atenționat data trecută că dacă mai sunăm nejustificat la 112 ne amendează, deși tot ei au constatat ilegalități. Eu le-am cerut să-mi spună unde să sun pentru situații de urgență, mi-au spus că la poliția locală, doar că în poliția locală nu am încredere”, a povestit cetățeanul amendat, într-o discuție cu G4Media.

Legea privind funcționarea 112 – OUG 34/2008 – permite apelul la numărul unic de urgență în cazul problemelor de mediu sau al distrugerii de bunuri publice sau private. Totodată, apelarea abuzivă este considerată „apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție”.

Până la momentul publicării acestui articol, întrebată cum probează reaua intenție, Secția de poliție 12 de unde un agent de la ordine publică a aplicat amendă maximă de 2.000 de lei, nu a avut nicio reacție.

Pe de altă parte, întrebat dacă se pot semnala la 112 probleme de mediu, atunci când sunt indicii legate de ilegalități, comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan, a confirmat pentru G4Media că cetățenii pot contacta serviciul de urgență la numărul unic 112 pentru suspiciuni care au legătură cu mediul înconjurător.

