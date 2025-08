Tăierile ilegale sub supraveghere: body-cam-uri și drone, armele Dianei Buzoianu împotriva mafiei lemnului

Într-un interviu acordat în cadrul rubricii UPDATE POLITIC, Diana Buzoianu, ministra Mediului, a detaliat noile măsuri asumate de minister în lupta cu tăierile ilegale de pădure și corupția din sistemul silvic.

Printre principalele instrumente care vor fi folosite se numără camerele video pe drumurile forestiere, dronele de monitorizare și body-cam-uri pentru angajații care verifică legalitatea transporturilor de lemn.

„Există un proiect prin PNRR de digitalizare și de CCTV, de sistem de monitorizare video. Practic, avem o lege care de un an de zile spune că ar trebui să fie puse camere video pe drumurile forestiere principale, pe unde vin mașinile care transportă lemnul tăiat. Până astăzi nu au fost puse camere în baza acestei legi. Avem însă și PNRR care a prevăzut banii necesari să putem să îi accesăm și să implementăm acest proiect”, a spus Diana Buzoianu pentru Ziare.com.

Tehnologie împotriva corupției și tăierilor ilegale

Potrivit ministrei, proiectul de supraveghere digitală a pădurilor, finanțat prin PNRR, are ca termen limită jumătatea anului viitor și este considerat unul dintre cele mai importante pentru combaterea mafiei lemnului.

Ads

„Suntem în stadii avansate cu el, este unul dintre proiectele în care eu am încredere că vor putea fi finalizate cu siguranță până la jumătatea anului viitor, adică până la finalizarea deadline-ului pentru PNRR”, a precizat Diana Buzoianu.

Directorii silvici vor răspunde pentru rezultate

O noutate importantă este introducerea unor indicatori de performanță în reorganizarea Romsilva, astfel încât directorii să răspundă efectiv pentru supravegherea pădurilor.

„De asemenea, pentru prima dată vorbim și de indicatori de performanță în hotărârea de guvern de reorganizare a Romsilva și am pus acolo în indicatorii de performanță pentru prima dată și supravegherea a cel puțin 30% din fondul forestier pe care îl are în pază direcția silvică. Adică am creat și niște criterii de performanță de care se pot lega mandatele directorilor ca să știm cu toții că nu sunt doar niște lucruri care se scriu pe hârtie, ci, dacă nu reușești să le implementezi, dacă ești director de direcție silvică și nu ai reușit să atingi acești indicatori, nu vei mai fi acolo în timp pentru următorii ani de zile. Este o măsură care trebuie toată lumea să tragă să fie implementată. Și atunci o legăm inclusiv de mandatul șefului de Ocol și de mandatul directorului silvic”, a mai spus Diana Buzoianu în dialogul cu Ziare.com.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

Ads