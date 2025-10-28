ASF, ANRE și ANCOM anunță tăierea salariilor nesimțite și numărul de angajați pe care îi concediază. Demersul este obligatoriu după pachetul de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:54
Instituțiile de reglementare dau explicații în fața parlamentarilor FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Reprezentanții ASF, ANRE și ANCOM prezintă astăzi în fața Parlamentului rapoartele privind reducerea personalului și a salariilor, conform noii legi care impune reorganizarea acestor instituții de stat. Discuțiile evidențiază atât impactul concedierilor și al reducerii cheltuielilor salariale, cât și controversele legate de bonusurile consistente și indemnizațiile ridicate acordate anterior conducerii.

Legea recent promulgată prevede că aceste companii de stat trebuie să reducă cu 10% din posturile de specialitate și cu 30% din posturile din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional. Și salariile ar trebui să scadă cu 30%, arată TVR Info.

Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a explicat că în jur de 39 de salariați vor fi concediați din aproximativ 500 de salariați, iar acest lucru va însemna o reducere cu 46 de milioane de lei a cheltuielilor cu salariile angajaților.

Luat la întrebări despre bonusurile de zeci de mii de euro

Parlamentarii opoziției au vrut să știe de ce s-au dat bonusuri consistente la ASF. În 2023, când a fost un faliment răsunător pe piața asigurărilor, șefii acestei instituții au primit bonusuri de zeci de mii de euro. Șeful de atunci a avut un bonus de 27.000 de euro. Alexandru Petrescu a spus că nu are explicații pentru ce a făcut conducerea în trecut.

ANCOM, ASF, ANRE, au cele mai mari indemnizații din țară. Șeful ASF are 12.000 de euro pe lună, șeful ANRE, aproape 15.000 de euro pe lună. În cazul unei reduceri cu 30%, indemnizațiile rămân la un nivel foarte mare.

Și salariile medii din aceste instituții sunt printre cele mai mari din țară. De exemplu, la ANRE, salariul mediu ajunge la aproape 19.000 de lei net pe lună, practic de trei ori față de salariul mediu pe țară.

