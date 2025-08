Inundații grave în urma taifunului Wipha. Aproximativ 70.000 de persoane au fost evacuate în Filipine FOTO/VIDEO

Două persoane au fost date dispărute, iar aproximativ 70.000 au fost evacuate în zona Manilei, din calea unor inundații care au inundat drumuri și au doborât schele - în urma taifunului Wipha, care s-a abătut asupra Filipinelor la sfârșitul săptămânii trecute, soldat cu cel puțin șase morți și șase dispăruți în centru și sud -, relatează AFP.

Școlile și administrațiile din capitală și din provinciile învecinate erau închise marți, 22 iulie, după o noapte de ploi puternice care au scos din matcă râul Marikina.

Peste 23.000 de persoane care locuiau de-a lungul râului au fost deplasate în noaptea de luni spre marți și s-au refugiat în școli, săli municipale sau în curți acoperite.

Alte peste 44.000 de persoane au fost evacuate în orașele Quezon City și Caloocan, în Manila metropolitană.

”Aceste persoane provin în general din zone joase, de-a lungul afluenților” care se varsă în râul Marikina, potrivit unui reprezentant al Biroului Salvatorilor din orașul Marikina, Wilmer Tan.

La Caloocan, o femeie în vârstă și un șofer au fost luați de ape în timp ce încercau să traverseze un pod. Mașina în care se aflau a fost găsită luni seara cu un geam spart.

”Operațiunea de salvare continuă, însă până în prezent nu au fost găsiți nici unul, nici celălalt”, declară adjunctul supervizorului centrului Operațiunilor de Urgență, John Paul Nietes.

Taifunul Wipha, care a traversat la sfârșitul săptămânii trecute centrul și sudul Filipinelor, s-a soldat cu cel puțin șase morți și șase dispăruți, potrivit Centrului Național filipinez de Reducere și Gestionare a Riscului Catastrofelor.

Serviciul Meteorologic filipinez preconizează că va continua să plouă până la sfârșitul săptămânii.

