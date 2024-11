Taifunul Yinxing a lovit Filipine. Acoperișuri smulse și copaci dezrădăcinați în urma dezastrului VIDEO

Locuitorii din nordul Filipinelor au constatat vineri, 8 noiembrie, pagubele materiale provocate de trecerea taifunului Yinxing, care a lovit ziua precedentă nordul insulei Luzon, fără a provoca însă victime, conform serviciilor de urgenţă, transmite AFP.

Furtuna s-a abătut asupra provinciei Cagayan din nord-estul ţării la sfârşitul zilei de joi, fiind însoţită de vânturi de până la 175 km/h care au smuls acoperişuri, au rupt cabluri electrice şi au dezrădăcinat copaci.

Potrivit Serviciului naţional de meteorologie (PAGASA), în regiune au căzut cantităţi de 242,6 milimetri de ploaie în 24 de ore.

Aproape 30.000 de locuitori au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele pentru a se refugia în adăposturile administrate de guvern în zilele şi orele premergătoare sosirii taifunului Yinxing, potrivit autorităţilor.

Thousands of people have been evacuated from the northern Philippines as Typhoon Yinxing has brought dangerous winds and intense rain after making landfall. pic.twitter.com/dGutWoHAGQ