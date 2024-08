Taifun extrem de puternic în Japonia. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite. Sute de zboruri au fost anulate FOTO VIDEO

Un taifun foarte puternic, Shanshan, a lovit joi, 29 august, Japonia, provocând victime şi pagube încă din primele ore după ce s-a dezlănţuit - cu vânt foarte puternic şi ploi torenţiale - asupra sudului ţării, relatează AFP şi Reuters.

Cel mai puternic taifun al anului în Japonia, cu rafale de până la 200 km/h, a atins principala insulă sudică a ţării, Kyushu, unde locuiesc 12,5 milioane de oameni, în jurul orei locale 8:00 (2:00, ora României).

An evacuation order has been issued for 845,000 people on the Japanese island of Kyushu ahead of the expected arrival of Shanshan, while businesses are suspending work. Toyota has stopped all its… pic.twitter.com/APLBrQTakp

Cel puţin trei persoane au fost ucise în sud-vestul Japoniei, în prefectura Kagoshima. Traficul aerian este îngreunat şi peste un sfert de milion de gospodării din şapte prefecturi au rămas fără curent electric.

Marii producători auto şi-au suspendat operaţiunile în unele sau chiar în toate fabricile lor interne din cauza taifunului. Toyota şi-a suspendat producţia în toate cele 14 fabrici ale sale din Japonia, în timp ce Nissan şi Honda au decis să înceteze temporar activitatea la uzinele lor din Kyushu.

Shanshan a atins ţărmul în apropierea oraşului Satsumasendai, situat în sud-vestul insulei Kyushu. Autorităţile au avertizat că furtuna ar putea fi una dintre cele mai puternice care au lovit vreodată regiunea, iar guvernele locale au emis ordine de evacuare pentru milioane de locuitori din mai multe prefecturi.

Vicious #typhoon - getting hammered in Makurazaki, complete whiteout at times #shanshan pic.twitter.com/1VGclkRKeY

Trei persoane au murit, una a fost dată dispărută, două au fost grav rănite şi cinci au suferit răni uşoare din cauza taifunului, a declarat secretarul şef al cabinetului, Yoshimasa Hayashi. "Deoarece acest taifun se deplasează lent, cantitatea totală de ploaie ar putea fi destul de mare", avertizat Hayashi.

Imaginile difuzate de postul public de televiziune NHK arată pereţi dărâmaţi şi geamuri sparte ale clădirilor în oraşul Miyazaki din sudul Kyushu, obiecte împrăştiate pe stradă sau agăţate de stâlpii de electricitate.

Douăzeci şi şase de persoane au fost rănite şi peste 150 de clădiri au fost avariate la primele ore ale dimineţii în prefectura Miyazaki, pe coasta Pacificului, a declarat un oficial local pentru AFP. Majoritatea rănilor au fost provocate de geamuri sparte sau de obiecte căzute din cauza vântului puternic.

"Vă rugăm să manifestaţi vigilenţă maximă faţă de riscul de furtuni violente, valuri şi maree înalte în Kagoshima, precum şi alunecări de teren şi inundaţii în zonele joase şi revărsări de râuri în sudul Kyushu", a avertizat joi dimineaţă serviciul meteorologic.

Este de aşteaptă ca cele două prefecturi din sudul insulei Kyushu să primească aproape jumătate din precipitaţiile medii anuale în 48 de ore. În Kagoshima şi Miyazaki, până vineri dimineaţă ar putea cădea 1.100 de litri de apă pe metru pătrat.

După ce se va dezlănţui în Kyushu în următoarele câteva zile, se aşteaptă ca furtuna să se apropie de regiunile centrale şi estice, inclusiv de capitala Tokyo, în jurul weekend-ului, a declarat agenţia meteorologică.

Companiile aeriene, inclusiv ANA Holdings şi Japan Airlines au anunţat deja anularea a peste 600 de zboruri interne.

Serviciile feroviare au fost suspendate în multe zone din Kyushu, iar companiile feroviare care operează liniile de mare viteză Shinkansen au anunţat deja că legăturile ar putea fi, de asemenea, suspendate în funcţie de condiţiile meteorologice din arhipelag în această săptămână.

Typhoon Shanshan made landfall in Kagoshima Prefecture at 8 a.m. on Thursday, August 29, and is moving slowly toward the Kyushu, Shikoku, and Kansai regions.

The radar shows the rain clouds moving from this morning until 2:30 p.m. (local time). Stay safe! pic.twitter.com/qZskI7bDTO