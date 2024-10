Taifunul Krathon a atins uscatul în Taiwan. Două persoane au murit și alte 100 au fost rănite. „Vor exista rafale cu o forţă distrugătoare” VIDEO

Taifunul Krathon a atins joi, 3 octombrie, uscatul în sudul Taiwanului, anunţă agenţia meteorologică a insulei, însoţit de rafale puternice de vânt şi ploi, soldate cu doi morţi şi peste 100 de răniţi, relatează AFP.

Taifunul a fost precedat de rafale violente de vânt de până la 126 de kilometri pe oră, cu rafale de până la 162 de kilometri pe oră, şi de ploi puternice.

”Taifunul Krathon a atins uscatul în apropierea districtului Xiaogang, la Kaohsiung, către ora (locală) 12.40 (5.40, ora României)”, anunţă Administraţia meteorologică Centrală din Taiwan (CWA) într-un mesaj postat pe aplicaţia Line.

BREAKING: Typhoon Krathon has made landfall in Taiwan https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kcDVSnEMdH — Sky News (@SkyNews) October 3, 2024

Şcolile şi birourile au rămas închise începând de miercuri, iar locuitorii oraşului portuar Kaohsiung au fost îndemnaţi să se adăpostească.

Atrocious conditions out here now south of Kaohsiung in eyewall of #typhoon #Krathon in #Taiwan pic.twitter.com/cGq6HWvFR8 — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 3, 2024

”Vor exista vânturi cu o forţă distrugătoare în această zonă. Puneţi-vă la adăpost cât mai curând”, au avertizat meteorologii în mesaje trimise joi pe telefoanele mobile ale locuitorilor din regiune.

Typhoon #Krathon occurs serious damages at Kaohsiung in Taiwan. 10h30 10/03/2024 pic.twitter.com/kNPiGz5bUz — Thibaut tornel (@HummerTank) October 3, 2024

Taifunul a cauzat deja ploi torenţiale şi rafale puternice de vânt pe insulă.

Krathon perturbă traficul aerian şi a antrenat joi suspendarea tuturor zborurilor interne a doua zi la rând.

El a condus la întreruperi provizorii a alimentării cu electricitate în aproximativ 55.000 de gospodării, potrivit autorităţilor.

Furtunile tropicale sunt curente în Taiwan - din iulie şi până în octombrie.

Let us see #typhoon #krathon from invest to super typhoon and today made landfall Taiwan. pic.twitter.com/6C4B7zDwnJ — weatherson (@112babyboy) October 3, 2024

Însă un studiu recent arăta că ele se formează tot mai aproape de coastă şi că se intensifică şi durează mai mult timp după ce au atins uscatul din cauza modificărilor climatice.

În iulie, taifunul Gaemi, cel mai important care a atins insula în ultimii opt ani, a provocat la Kaohsiung inundaţii şi s-a soldat cu cel puţin zece morţi în Taiwan, aproximativ 50 de morţi în China şi 40 în Filipine, din cauza ploilor torenţiale.

