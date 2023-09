Țară din Asia măturată de un taifun. Zeci de răniți și mii de locuințe în beznă VIDEO

Taifunul Haikui a lovit Taiwanul. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite și zeci de mii de gospodării sunt fără curent electric, susțin autoritățile. Cel puțin 7.100 de persoane au fost evacuate, potrivit Ministerului de Interne.

Taiwanul depune eforturi pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a peste 30.000 de gospodării după ce taifunul Haikui s-a abătut asupra estului şi sudului insulei, în timp ce în zonele afectate s-au închis şcoli şi întreprinderi, iar companiile aeriene interne au anulat zborurile, relatează Reuters.

Haikui a ajuns duminică după-amiază în sud-estul îndepărtat al Taiwanului, zonă muntoasă şi slab populată, fiind primul taifun care loveşte direct Taiwanul în ultimii patru ani. Acesta s-a deplasat apoi prin partea de sud a insulei.

In the eyewall of #typhoon #haikui in Chenggong #Taiwan pic.twitter.com/yE9TbzwUqO

Compania de stat Taipower a anunţat că Haikui a lăsat fără curent electric peste 240.000 de gospodării, dar că mai puţin de 34.000 de gospodării aşteptau încă, luni, să fie restabilit curentul electric, aproximativ jumătate dintre acestea în provincia Taitung, din estul ţării.

Provinciile şi oraşele din sudul, estul şi centrul Taiwanului au anulat cursurile şi au declarat zi liberă pentru salariaţi luni. În capitala Taipei s-au înregistrat ploi sporadice în rafale.

Departamentul de pompieri din Taiwan a raportat cinci răniţi ca urmare a taifunului, dar niciun deces. Guvernul taiwanez a declarat că peste 7.000 de persoane au fost evacuate, în special în sud şi est.

Luni, companiile aeriene taiwaneze au anulat 189 de zboruri interne, doar câteva fiind programate să aibă loc, în timp ce serviciile de feribot către insulele din jur au fost, de asemenea, suspendate. Zborurile internaţionale au fost mai puţin perturbate, doar 23 de zboruri fiind anulate, a precizat Administraţia Aeronautică Civilă.

Haikui este mult mai slab decât taifunul Saola, care a lovit sâmbătă Hong Kong şi provincia Guangdong din sudul Chinei.

#WATCH And that’s a wrap - for those just logging on, here’s a recap as powerful #typhoon #Haikui crashed into SE #Taiwan earlier this afternoon. #STORM #BREAKING #LATEST #CRASH #LIVEVIDEO #WEATHERNEWS #HEAVYSTORM #TYPHOON pic.twitter.com/khgrSEVNWz