Taifunul Yagi: peste 150 de persoane au murit în Vietnam. Imagini cu dezastrul produs de ploile torențiale FOTO/VIDEO

Peste 150 de persoane au murit în urma trecerii taifunului Yagi, în special în nordul Vietnamului, care a fost afectat de inundaţii masive, în timp ce Thailanda şi Laos, alte două ţări din Asia de Sud-Est, au raportat primele victime, informează AFP.

În provincia muntoasă Lao Cai, o alunecare de teren a măturat un sat, ucigând 30 de persoane şi lăsând în urma sa 65 de dispăruţi, potrivit mass-media de stat vietnameze, care au difuzat imagini impresionante de la faţa locului.

#BREAKING 😢😱😱🙏#Landslides in #SaPa, #LaoCai, #Vietnam due to #Typhoon #Yagi Authorities have reported 6 deaths and 9 injured in Sa Pa, Lao Cai after rocks and soil from a high mountain slid down to a residential area at around noon of September 8. PRAY FOR #Vietnam 😭 pic.twitter.com/LlAL6d7rer — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) September 8, 2024

Un nou bilanţ indică 155 de morţi şi 141 de dispăruţi în Vietnam, a relatat postului de stat VTV, fără a preciza dacă această cifră include victimele alunecării de teren din Lao Cai.

Sa Pa and districts of Lao Cai province are suffering a lot of damage due to the effects of storm Yagi. 😭 My hometown ☹️#Sapa #VietNam #Yagi pic.twitter.com/5jeuGHA4OL — laocai24.eth |꧁IP꧂|$LINGO (@CvlDax) September 9, 2024

La peste două zile de la trecerea taifunului Yagi, Vietnamul se confruntă încă cu ravagiile provocate de această furtună tropicală, care a lovit nordul ţării sâmbătă şi duminică, însoţită de averse şi de rafale de peste 150 km/h.

Locuitorii s-au confruntat cu inundaţii de o amploare nemaiîntâlnită de zeci de ani, care au ajuns până în capitala Hanoi, unde creşterea apelor Fluviului Roşu a dus la evacuarea a sute de persoane.

Fluviul a atins cel mai ridicat nivel din 2004, a constatat Mai Van Khiem, directorul centrului naţional de prognoză meteo.

Miercuri, 16 provincii şi oraşe se aflau în continuare sub ameninţarea alunecărilor de teren şi a viiturilor, deşi mai multe mass-media de stat au relatat că apa a început să se retragă în unele regiuni muntoase.

Inundaţiile au afectat, de asemenea, regiuni din Myanmar, Laos şi Thailanda.

❗️🌊🇹🇭 - Tropical Storm Yagi caused severe flooding in Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailand, following continuous rain since September 8. Water levels exceeded 1 meter in residential areas, affecting over 200 shops and nearby communities. Meanwhile, Typhoon Yagi… pic.twitter.com/AcW7O34CiS — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 10, 2024

În nordul Thailandei o operaţiune este în curs pentru salvarea a 9.000 de familii rămase blocate în urma creşterii apelor, a declarat prim-ministrul Paetongtarn Shinawatra.

In Bãi Cháy, Ha Long, Vietnam, the Sun World old town/amusement park has been completely devastated by typhoon Yagi. pic.twitter.com/UgbSfip6mf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 7, 2024

Două persoane şi-au pierdut viaţa în urma unei alunecări de teren în provincia Chiang Mai (nord), iar alte două în circumstanţe nespecificate în provincia Chiang Rai (nord).

💔🇻🇳 | HEARTBREAKING REALITY Previous updates underestimated the devastation. Typhoon Yagi caused severe flooding in the northern provinces and many people died. #Vietnam #Typhoonyagi #typhoon #bãoyagi https://t.co/4XmovY16Ea pic.twitter.com/A7I0Fejp73 — Weather monitor (@Weathermonitors) September 10, 2024

În Laosul vecin, mass-media de stat au raportat că cel puţin o persoană a murit în urma inundaţiilor.

Inundaţiile au afectat, de asemenea, case şi magazine din Luang Prabang, un oraş înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, potrivit Lao Post.

Super typhoon Yagi swept through Vietnam's northern mountainous localities over the weekend, killing at least 21 people and injuring 229 others, official figures showed Sunday evening https://t.co/nW7eMmsF1h pic.twitter.com/I6PFJ8EHZH — China Xinhua News (@XHNews) September 9, 2024

În Myanmar, ploile au provocat inundaţii majore în oraşul estic Tachileik, la graniţa cu Thailanda, întrerupând comunicaţiile telefonice, au relatat presa locală şi martori oculari.

Înainte de a lovi Vietnamul, taifunul Yagi a traversat sudul Chinei şi arhipelagul filipinez, lăsând în urma sa cel puţin 24 de morţi şi zeci de răniţi.

