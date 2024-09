Taifunul Yagi. Bilanțul victimelor a crescut la 197 de morți și 128 de dispăruți. Capitala este în continuare inundată FOTO/VIDEO

Bilanţul victimelor taifunului Yagi în nordul Vietnamului, care a provocat inundaţii şi alunecări de teren, a crescut la 197, a anunţat joi, 12 septembrie, guvernul vietnamez.

De asemenea, 128 de persoane sunt date dispărute şi peste 250.000 de hectare de terenuri agricole au fost distruse, relatează Reuters şi AFP.

Bilanţul anterior era, miercuri, 11 septembrie, de 155 de morţi. De asemenea, aproximativ 800 de persoane erau rănite.

În capitala Hanoi, mii de persoane care locuiau în apropierea fluviului umflat au fost evacuate, în timp ce apele acestuia au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani.

Hi everyone, recently northern vietnam just got hit with Yagi typhoon (#3) and many lives were lost (179 passed away and 145 missing as of today) and about 55k houses are under flood, landslides, fallen trees and power cables & i want to share some of the donation accounts (1/3) pic.twitter.com/KwiIWIXq95