Tragedie în Vietnam. 59 de persoane au murit în urma trecerii taifunului Yagi. „Situaţia este foarte gravă” VIDEO

Taifunul Yagi a ucis 59 de persoane în Vietnam, potrivit unui nou bilanţ dat publicităţii luni, 9 septembrie, de mass-media oficiale, informează AFP.

Yagi este considerat de meteorologi ca fiind cel mai puternic taifun care a lovit nordul ţării în ultimii 30 de ani.

"Pe 9 septembrie, la prânz (05:00 GMT), numărul persoanelor decedate din cauza taifunului Yagi se ridica la 59, dintre care 44 au murit în urma alunecărilor de teren şi a viiturilor", a relatat site-ul de ştiri VNExpress.

🇻🇳#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT