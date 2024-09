Taifunul Bebinca a lovit China, fiind cel mai puternic din ultimii 75 de ani. Vântul a ajuns la viteze de 151 km/h VIDEO

Zeci de milioane de locuitori din Shanghai şi de pe coasta estică a Chinei s-au refugiat luni în locuinţele lor, în timp ce taifunul Bebinca, cel mai puternic taifun care a lovit această regiune după anul 1949, a provocat anularea curselor aeriene şi evacuări, informează AFP.

După ce a traversat Filipine şi Japonia, taifunul Bebinca a atins uscatul în estul oraşului Shanghai, în cartierul Lingang New City din districtul Pudong, luni dimineaţă în jurul orei locale 07:30 (23:30 GMT, duminică), forţând autorităţile chineze să emită un cod roşu de vreme severă.

اعصار بيبنسا يصل الى #شنغهاي #الصين The typhoon has arrived to Shanghai this morning, Der Taifun landete heute Morgen in Shanghai und wurde zum stärksten Taifun, der Shanghai seit 1949 getroffen hat. #TyphoonBebinca #bebinca #typhoon #shanghai #china pic.twitter.com/h1L1dgwEQw — Hazem Rabie (@hr_eventhunter) September 16, 2024

Ads

Cu vânturi ce ating viteze de până la 151 km/h, Bebinca este "cel mai puternic taifun care atinge uscatul la Shanghai după anul 1949", a anunţat televiziunea de stat din China (CCTV).

Toate cursele aeriene au fost anulate pe cele două aeroporturi principale din Shanghai.

Primăria locală le-a cerut celor 25 de milioane de locuitori din zona metropolitană să nu iasă din locuinţele lor, în timp ce în districtul Chongming, situat pe o insulă de la gurile fluviului Yangtze, 9.000 de persoane au fost evacuate.

اعصار بيبنسا يصل الى #شنغهاي #الصين The typhoon has arrived to Shanghai this morning, Der Taifun landete heute Morgen in Shanghai und wurde zum stärksten Taifun, der Shanghai seit 1949 getroffen hat. #TyphoonBebinca #bebinca #typhoon #shanghai #china #taifun pic.twitter.com/4hBU9ybNoj — Hazem Rabie (@hr_eventhunter) September 16, 2024

Ads

Autostrăzile au fost închise încă de la ora locală 01:00, iar limita de 40 km/h a fost impusă pentru circulaţia pe străzile din oraş.

Având în vedere că sosirea taifunului coincide cu Festivalul de la Mijlocul Toamnei, o sărbătoare publică în China, operatorul feroviar se aştepta la 74 de milioane de călătorii în perioada sărbătorilor şi, prin urmare, Ministerul pentru gestionarea dezastrelor le-a cerut funcţionarilor să fie vigilenţi în faţa "mobilităţii ridicate" a populaţiei.

اعصار بيبنسا يصل الى #شنغهاي #الصين The typhoon has arrived to Shanghai this morning, Der Taifun landete heute Morgen in Shanghai und wurde zum stärksten Taifun, der Shanghai seit 1949 getroffen hat. #TyphoonBebinca #bebinca #typhoon #shanghai #china #Taifun pic.twitter.com/ls8GDjhzgs — Hazem Rabie (@hr_eventhunter) September 16, 2024

Ads

Fiind o sărbătoare publică, numeroase magazine vor rămâne închise luni în Shanghai, însă unii dintre localnici înfruntă intemperiile. Este şi cazul lui Wu Yun, care a spus că mai avea câteva lucruri de rezolvat la locul ei de muncă.

"Cred că va fi bine, căci am văzut deja multe taifunuri în emisfera sudică şi cred că, în comparaţie cu ele, la Shanghai este bine", a spus ea, în timp ce se chinuia să îşi deschidă umbrela din cauza vântului puternic.

În această fostă concesiune franceză, trotuarele sunt pline de crengi şi biciclete răsturnate pe asfalt, în timp ce angajaţii firmelor de livrări încercau să le ocolească pentru a-şi continua deplasările.

O stradă din centrul oraşului a fost complet blocată de un copac prăbuşit.

"Sunt foarte agitat astăzi, verific situaţia privind tot timpul pe fereastră", a declarat Xiong Zhuowu, un medic care locuieşte în districtul Baoshan şi care a publicat pe reţelele de socializare o înregistrare video ce arată un panou publicitar al unui agent imobiliar în timp ce era smuls de vânt de pe acoperişul locuinţei sale.

Ads

O înregistrare video publicată de autorităţile locale din Baoshan a surprins momentul în care vânturile puternice au smuls din rădăcini un rând de copaci de pe malul unui râu.

Potrivit presei chineze, taifunul Bebinca ar trebui să provoace ploi abundente şi vânturi violente în provinciile Jiangsu, Zhejiang şi Anhui. La ora locală 11:00 (03:00 GMT), taifunul se îndrepta spre nord-vest cu o viteză de 15-20 km/hm, iar intensitatea sa scădea cu rapiditate.

Luni dimineaţă, Agenţia pentru controlul inundaţiilor din Shanghai primise deja zeci de rapoarte despre accidente provocate de taifun, în principal despre prăbuşirea unor copaci şi a unor panouri publicitare, a precizat CCTV.

Postul naţional de televiziune din China a difuzat imagini cu un jurnalist aflat pe ţărmul din Zhoushan, în provincia Zhejian, unde valuri mari se năpusteau asupra zonei costiere. "Dacă ies în furtună, abia pot să vorbesc", a spus acel jurnalist, prezentând valuri "din ce în ce mai mari".

Ads

China este cel mai mare emiţător din lume de gaze cu efect de seră, care alimentează încălzirea planetei noastre.

Experţii în climă afirmă că taifunurile se formează mai aproape de zonele costiere, se intensifică mai repede şi rămân mai mult timp deasupra uscatului din cauza schimbărilor climatice.

Taifunul Bebinca a trecut peste insula Amami din sudul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică, generând vânturi care au atins viteza de 198 km/h, potrivit Agenţiei meteorologice japoneze.

Vineri, când încă avea statutul unei furtuni tropicale, Bebinca a lovit statul Filipine, unde a cauzat moartea a şase persoane, din cauza unor copaci prăbuşiţi pe sol.

Un alt taifun, Yagi, care a lovit Asia de Sud-Est în weekendul precedent, a făcut peste 400 de morţi, în principal în Myanmar şi Vietnam, dar şi în Laos şi Thailanda, potrivit bilanţurilor oficiale din aceste ţări.

Ads