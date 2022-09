Toate cursele aeriene au fost anulate miercuri, 14 septembrie, pe cele două aeroporturi principale din Shanghai (estul Chinei), înainte de sosirea taifunului Muifa, a declarat operatorul celor două aeroporturi, relatează AFP.

"Aeroporturile din Shanghai vor anunţa în timp util modificări ale zborurilor pe acestea (Pudong şi Hongqiao), în funcţie de evoluţia situaţiei legate de taifun", a declarat grupul într-un comunicat.

Se aşteaptă ca taifunul să atingă uscatul în jurul orei 19:00 miercuri (11:00 GMT), potrivit televiziunii publice chineze CCTV.

