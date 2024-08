Ambasada Chinei cere măsuri în urma participării unui membru REPER la summitul IPAC din Taiwan. Reacția partidului

Ambasada Chinei a transmis o scrisoare în care cere partidului REPER să ia „măsuri concrete pentru controlarea comportamentului anumitor membri”, după ce deputatul Cătălin Teniță a participat la summitul Alianței Interparlamentare pentru China (IPAC) din Taiwan.

În replică, partidul a informat că Taiwan este un partener cu care Uniunea Europeană trebuie să intensifice relațiile și că nu obișnuiește să controleze și să corecteze comportamente ale membrilor săi, atâta timp cât ele respectă rigorile legii.

Ambasada Chinei a transmis o scrisoare publică către REPER, în urma participării deputatului Cătălin Teniță la summitul Alianței Interparlamentare pentru China (IPAC) din Taiwan.

<< Dorim ca partidul REPER să susțină în mod concret principiul o singură Chină, să ia măsuri concrete pentru controlarea comportamentelor anumitor membri, să trateze în mod prudent chestiunea Taiwan și să nu desfășoare schimburi sau contacte oficiale sub nicio formă cu Taiwan, pentru a evita eliberarea unor semnale greșite puterii separatiste „independența Taiwan”, care sunt incompatibile cu politica externă a României și nu sunt în favoarea dezvoltării relațiilor bilaterale China-România >>, a transmis Ambasada Chinei, potrivit G4Media.

#NEW on 31st July the Chinese Embassy in Romania wrote to the party of Cătălin Tenita MP (@catalintenita) after he attended #IPACTaipei24.

Ads

The letter urges his party leadership to:

“…take concrete measures to control the behaviour of certain members”. pic.twitter.com/A9GvUiFRKq