Cel mai urmărit avion din lume în acest moment este un avion cu reacție al Forțelor Aeriene ale SUA care a decolat din Kuala Lumpur. Internauții vor să o urmărească pe președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, într-o călătorie în Taiwan.

Peste 300.000 de utilizatori urmăresc fiecare mișcare a „SPAR19”, un Boeing C-40C operat de forțele aeriene americane, potrivit FlightRadar24. Ziarul Liberty Times din Taiwan a raportat anterior că Pelosi este de așteptat să sosească la 22:20, ora locală, pe aeroportul Songshan din Taipei, care găzduiește și o bază militară.

Nu există nicio confirmare oficială că Pelosi se află în avion. Potențiala ei călătorie în Taiwan a înfuriat Beijingul, care consideră insula drept teritoriul său și a avertizat asupra consecințelor dacă călătoria va continua.

FlightRadar24, un site web popular de urmărire a aeronavelor, are în mod normal câteva mii de utilizatori care urmăresc aeronavele de interes - inclusiv incidente de urgență sau zboruri inaugurale.

More than 368K users are monitoring flight SPAR19 on @flightradar24 now. pic.twitter.com/q0bAbHetha