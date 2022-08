China a lansat mai multe rachete balistice în apele din jurul Taiwanului. Cresc temerile legate de o escaladare a tensiunilor VIDEO

China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng în apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului, începând cu ora locală 13:56 (09:56, ora României), potrivit agenției de presă Reuters, care citează o sursă din ministerul apărării din Taiwan.

UPDATE 16:00 Taiwan a acuzat China că imită Coreea de Nord prin faptul că trage rachete în marea din jurul insulei.

China a lansat 11 rachete balistice în apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului, a transmis administrația de la Taipei.

Lansările, care au fost efectuate la doar câțiva kilometri de coastă, au urmat vizitei președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan.

Coreea de Nord, o aliată a Chinei, a fost acuzată că a reaprins tensiunile în regiune prin lansarea în mod repetat a unor teste cu rachete în ultimele luni.

UPDATE 13:10 Exercițiile militare din jurul Taiwanului au forțat navele comerciale să ocolească una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din lume.

Aproape jumătate din flota globală de containere și 88% dintre cele mai mari nave din lume au trecut prin strâmtoarea Taiwan în acest an, potrivit Bloomberg.

Se preconizează că întreruperile care vor dura câteva zile vor avea un impact asupra lanțurilor de aprovizionare și vor duce la întârzieri ale transportului mondial.

About 4 and a half hours until the NOTAMS for the Chinese live fire exercises surrounding Taiwan go into effect at 0400 UTC.

Quite a few merchant ships will be taking detours over the next 3 days to avoid these areas. pic.twitter.com/MdEKNEcymo