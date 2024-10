Exercițiu pentru intimidarea Taiwanului: Peste 150 de nave și avioane ale Chinei au înconjurat insula timp de o zi VIDEO

Peste 150 de avioane militare chineze au fost detectate în jurul Taiwanului în doar 24 de ore, alături de nave de război. „Exercițiul” militar al Chinei, care își declară în continuare suveranitatea asupra insulei, a cauzat îngrijorare și la Tokyo.

Ministerul taiwanez al Apărării a anunțat un număr record de 153 avioane militare și 14 nave care s-a aflat în apropierea insulei luni, 14 octombrie. Manevrele au avut loc într-o perioadă de 25 de ore, care s-a încheiat marţi, 15 octombrie, la ora locală 6.00 (1.00, ora României), anunţă ministerul.

Tokyo a anunţat marţi că a transmis Beijingului că este ”îngrijorat” şi a trimis avioane de vânătoare în apropierea Insulei japoneze Yonaguni (sud).

”Guvernul urmăreşte îndeaproape, cu extremă atenţie, activităţile respective şi a transmis părţii chinze îngrijorărle Japoniei”, a declarat presei secretarul general adjunct al Guvernului nipon Kazuhiko Aoki.

Luni, Beijingul a organizat manevre militare de încercuire a Taiwanului cu avioane şi nave de război.

China is preparing to annex Taiwan

It has started large-scale military exercises near Taiwan, which are causing concern

It declares that these exercises are a warning to the separatists, that is, supporters of the island's independence

Chinese ships and planes approach Taiwan pic.twitter.com/sRldVbJRC8