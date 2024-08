Un distrugător al Marinei americane a navigat prin strâmtoarea Taiwan. Răspunsul Beijingului

O navă de război americană a pătruns joi, 22 august, pe o cale navigabilă sensibilă care separă Taiwanul de China, a anunţat Marina SUA, pentru a demonstra, potrivit Washingtonului, angajamentul său de a apăra "libertatea de navigaţie", relatează AFP.

"Călătoria distrugătorului dotat cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, USS Ralph Johnson, a demonstrat angajamentul Washingtonului de a apăra libertatea de navigaţie pentru toate naţiunile ca principiu", a transmis Flota a 7-a a US Navy, într-un comunicat publicat joi.

Aceasta flotă operează în Pacificul de Vest şi în Oceanul Indian.

The USS Ralph Johnson (DDG 114) is conducting a routine Taiwan Strait transit on August 22 (local time) through waters where high-seas freedom of navigation and overflight apply in accordance with international law.

Ministerul Apărării din Taiwan a confirmat că distrugătorul a navigat de la sud la nord şi că "nu au fost detectate anomalii în mediul nostru".

La Beijing, Armata Populară de Eliberare a numit evenimentul un "circ mediatic" şi a declarat că "a mobilizat forţe navale şi aeriene pentru a supraveghea trecerea navei americane pe tot parcursul procesului".

Trupele chineze "sunt în permanenţă în alertă pentru a apăra cu hotărâre suveranitatea naţională", a spus armata într-un comunicat.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat în urmă cu trei săptămâni că o fregată canadiană a traversat strâmtoarea de la nord la sud, ceea ce a determinat Armata Populară chineză de Eliberare să condamne acţiunea, spunând că "acţiunile Canadei au perturbat situaţia şi au subminat pacea şi stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan".

Beijingul pretinde suveranitatea asupra Taiwanului guvernat democratic şi afirmă că are jurisdicţie asupra căii navigabile de aproape 180 de kilometri lăţime care separă insula de China continentală şi face parte din Marea Chinei de Sud.

Nave de război americane şi canadiene au traversat Strâmtoarea Taiwan în septembrie şi noiembrie anul trecut, determinând armata chineză să declare "stare de alertă".

În timp ce nava americană USS Ralph Johnson tranzitează strâmtoarea Taiwanului de la sud la nord, un avion militar american (USAF RC-135W) a decolat joi dimineața, 22 august, de pe platforma bazei militare americane Kadena din Japonia și se îndreaptă spre strâmtoarea Taiwanului.

