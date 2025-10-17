Eroare șocantă a unei companii aviatice. I-au cerut unei angajate să aducă dovezi pentru un concediu medical după ce aceasta murise

O companie aeriană taiwaneză și-a cerut scuze pentru că a solicitat documente de la o angajată după moartea acesteia, într-un caz care a stârnit furie pe scară largă în țara asiatică.

O însoțitoare de zbor de la compania Eva Air, în vârstă de 34 de ani, supranumită Sun, a murit la începutul acestei luni după ce, se pare, s-a simțit rău în timpul unui zbor, scrie BBC.

La câteva zile după moartea sa, compania aeriană i-a trimis un mesaj tinerei femei cerându-i dovada că a solicitat concediu în perioada în care a fost internată în spital.

Moartea lui Sun a înfuriat mulți oameni, pe fondul speculațiilor că era suprasolicitată. Autoritățile taiwaneze și Eva Air investighează acum dacă acesteia i s-a refuzat asistența medicală sau dacă a fost descurajată în vreun fel să-și ia concediu medical pentru că nu se simțea bine.

Într-o declarație pentru BBC, reprezentanții Eva Air au spus că au menținut contactul cu familia victimei în timp ce aceasta se afla în spital și că au fost „profund îndurerați” de moartea tinerei însoțitoare de zbor.

„Sănătatea și siguranța angajaților și pasagerilor noștri sunt prioritățile noastre principale”, a declarat compania aeriană, adăugând că „efectuează o analiză amănunțită” a cazului.

Se pare că femeia s-a simțit rău pe 24 septembrie în timpul unui zbor de la Milano la baza Eva Air din orașul Taoyuan din Taiwan. A fost spitalizată la sosire și, în cele din urmă, a decedat pe 8 octombrie.

Ads

Utilizatori anonimi de pe rețelele de socializare care pretind a fi colegii ei au susținut că a fost presată să continue să lucreze chiar și atunci când se simțea rău.

Spitalul Universitar Medical Chinez din Taichung, unde a murit, nu a dezvăluit oficial cauza morții sale.

Înregistrările zborurilor din ultimele șase luni au arătat că Sun a zburat în medie 75 de ore pe lună, ceea ce se încadrează în limitele reglementate, a relatat Agenția Centrală de Știri din Taiwan (CNA). Ea s-a alăturat companiei aeriene în 2016.

Potrivit familiei femeii, la câteva zile după moartea sa, pe telefonul ei a primit un mesaj text de la un reprezentant Eva Air, care solicita documente care dovedesc că a solicitat concediu la sfârșitul lunii septembrie, perioada în care a fost internată în spital.

Reprezentantul i-a cerut să trimită o fotografie a documentelor de concediu. Familia a răspuns la mesaj cu o copie a certificatului de deces al lui Sun.

Înalți oficiali ai Eva Air au declarat că mesajul a fost o „greșeală a unui angajat intern”.

Într-o conferință de presă, aceștia au declarat că și-au cerut personal scuze familiei acesteia pentru eroare.

„Plecarea doamnei Sun este durerea din inimile noastre pentru totdeauna”, a declarat președintele Eva Air, Sun Chia-Ming.

„Vom desfășura ancheta [privind moartea ei] cu cea mai responsabilă atitudine.”

Din 2013, Eva Air a fost amendată de șapte ori, majoritatea pentru infracțiuni legate de orele suplimentare ale personalului, a precizat Agenția Centrală de Știri din Taiwan.

Ads