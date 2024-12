Taiwanul a primit un prim lot de tancuri americane de tip Abrams. Suma record alocată apărării în 2024 VIDEO

Taiwanul a primit tancuri de luptă de tip M1A2 Abrams de la Statele Unite, la o bază de antrenament a armatei, la Hsinchu, la sud de Taipei, anunţă Ministerul taiwanez al Apărării, care încearcă să-şi consolideze capacităţile militare împotriva unui eventual atac al Chinei, relatează AFP.

Este vorba despre primele tancuri noi de acest tip livrate Taiwanului în ultimii 30 de ani, potrivit agenţiei taiwaneze de presă Central News Agency.

First batch of M1A2T Abrams tanks arrive in Taiwan https://t.co/IseFjd8142 pic.twitter.com/tMMlukd0F1