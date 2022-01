O vizită consacrată crizei umanitare din Afganistan a avut loc la Oslo, timp de trei zile. Talibanii, aflaţi în căutarea recunoaşterii internaţionale, spun la finalul discuțiilor că a fost ”un succes în sine” prima lor vizită în Europa.

O delegaţie talibană, condusă de către ministrul taliban de Externe Amir Khan Muttaqi, se află de sâmbătă seara în Norvegia, unde se întâlneşte timp de trei zile cu membri ai societăţii civile afgane şi diplomaţi din ţări occidentale, care leagă o reluare a acordării ajutorului financiar de respectarea drepturilor omului în Afganistan.

”Faptul că am venit în Norvegia (...) este un succes în sine, pentru că am împărtăşit scena internaţională”, a declarat luni presei Amir Khan Muttaqi, în marja unor întâlniri cu reprezentanţi ai Statelor Unite, Franţei, Regatului Unit, Germaniei, Italiei, uniunii Europene (UE) şi Norvegei.

”Din aceste întâlniri, noi suntem siguri de retragerea unui spirijin în sectoarele umanitar, sanitar şi al educaţiei în Afganistan”, a declarat el în paştu.

Aceste negocieri, care nu se bucură de o susţinere unanimă, se desfăşoară cu uşile închise, până marţi, la Hotelul Soria Moria, pe un deal înzăpezit, la Oslo.

În contextul în care peste jumătate din populaţia afgană este ameninţată de foamete, într-o ţară privată de ajutoare internaţionale şi afectată de mai multe secete, talibanii speră la o deblocare a unor mijloace financiare şi la o formă de recunoaştere.

Niciun stat nu a recunoscut, pentru moment, Guvernul taibanilor fundamentalişti islamişti, îndepărtaţi de la putere în 2001, dar care au revenit la conducerea ţării în august, în urma unei ofensive-fulger.

Norvegia a subliniat că negocierile de la Oslo ”nu constituie o legitimare şi nicio recunoaştere”, dar că, în faţa urgenţei umanitare, este necesar ”să stea de vorbă cu autorităţile care conduc ţara de facto”.

”Încercând o soluţionare a crizei împreună împreună cu aliaţii şi partenerii noştri şi cu organizaţii umanitare, noi urmăm o diplomaţie lucidă cu talibanii, (impusă de) interesul nostru constant faţă de un Afganistan stabil, care să respecte drepturile şi care să includă”, a scris duminică pe Twitter emisarul american pentru Afganistan Thomas West.

Numeroşi experţi şi membri ai diasporei afgane au criticat invitaţia adresată fundamentaliştilor, care au sosit cu un avion privat închiriat de Norvegia, iar manifestaţii au avut loc în faţa sediului Ministerului norvegian de Externe, la Oslo.

#Brraking As the Taliban delegation visited Norway, Afghan's civilians protested in front of the Norway embassy in London. They urge the Norway government not to recognize the Taliban. The Taliban are terrorists#BreakingNews #Talibans #Norway pic.twitter.com/b9rMeyqbfO