Atac al talibanilor asupra unei baze militare din Pakistan, respins de forțele armate. Cine sunt noii teroriști care dau de furcă autorităților de la Islamabad VIDEO

Bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă, 4 noiembrie, o bază de antrenament a forţelor aeriene pakistaneze din nord-vestul Pakistanului, avariind trei avioane aflate la sol, a anunţat armata, într-un atac revendicat de un grup afiliat talibanilor pakistanezi. Atacul a avut loc în oraşul Mianwali, în provincia Punjab din nord-vestul ţării, o regiune în care violenţele sunt rare.

În total, trei bărbaţi au fost ucişi înainte de a intra în bază şi alţi trei au fost „prinşi/izolaţi”, potrivit unui comunicat al armatei.

Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP), o nouă grupare afiliată talibanilor pakistanezi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a revendicat imediat responsabilitatea pentru atac.

Teroriștii au escaladat gardul de beton prevăzut cu sârmă ghipată, folosind scări, apoi au pătruns în baza miilitară, transmite OSINT Defender pe platforma X.

