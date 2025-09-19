Reacția talibanilor după ce Trump a anunțat că vrea să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan. „Nu vom tolera niciun fel de prezență americană aici”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 22:49
Baza Bagram din Afganistan/FOTO: X/@clashreport

Talibanii au avut o primă reacție după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.

Aeroportul militar istoric construit de sovietici la Bagram a fost principala bază a forțelor americane din Afganistan după atacul din 11 septembrie 2001 și până la retragerea din 2021, când a fost preluat de regimul islamist al talibanilor.

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950, devenind baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupația Afganistanului.

Talibanii au transmis că nu vor tolera prezența forțelor americane în Afganistan. Regimul de la Kabul a calificat dorința lui Trump de a recupera baza drept o reacție „emoțională”.

Purtătorul de cuvânt al regimului, Zabihullah Mujahid, a declarat că aerodromul se află sub controlul Afganistanului, nu al Chinei.

„I-am expulzat pe americani din Emiratul Islamic și nu vom accepta prezența lor în țara noastră”, a declarat o sursă talibană de rang înalt.

„Ne-au atacat și au luptat împotriva noastră timp de decenii, iar noi nu vom tolera niciun fel de prezență americană aici.”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în conferința de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a explicat el.

'Încercăm să o luăm înapoi', a spus Trump, menționând poziția strategică a obiectivului, în apropiere de China. 'Vrem acea bază înapoi', a insistat el în timpul vizitei de stat în Regatul Unit.

SUA au moștenit baza când au răsturnat regimul taliban în 2001.

Bagram devenise o ruină după ce a fost abandonată de sovietici, dar americanii au reconstruit baza, care a ajuns să aibă o suprafață de aproximativ 77 km pătrați.

Pentru SUA și NATO, baza aeriană Bagram din Afganistan a fost epicentrul războiului împotriva talibanilor și al-Qaida timp de aproape 20 de ani.

Forțele coaliției conduse de SUA s-au mutat acolo în decembrie 2001, iar baza a fost transformată într-o bază uriașă, capabilă să găzduiască până la 10 000 de soldați.

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

