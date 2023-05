Câți bani câștigă colonelul Florin Talpan la Steaua și de ce i-a solicitat ministrului Apărării o mărire de salariu

Florin Talpan are grad de colonel FOTO facebook

Juristul celor de la CSA, Florin Talpan consideră că toată munca pe care a depus-o în ultimii ani ar trebui să îi aducă o avansare la gradul de general.

Florin Talpan susține că încasează peste 8.000 de lei lunar de la CSA, dar precizează că salariul său ar fi trebuit să fie unul mult mai mare.

”Mi s-au luat din acești bani. Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat Federația și am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi.

Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Mă confrunt cu o problemă foarte grea la Steaua.

Contabilul șef de aici obstrucționează activitatea mea și a altora. Sunt multe taxe și marea majoritate a antrenorilor dau bani din buzunar, pentru că lui îi este frică.

Sunt taxe care sunt impuse de regulamente și trebuie achitate în termen. Îți respinge cererea, dacă nu faci asta. Dacă ești într-o funcție și ești fricos, mai bine pleci și lași funcția”, a spus Florin Talpan, potrivit Fanatik.

Zilele trecute, într-o postare pe Facebook, acesta solicită direct Ministrului Apărării Naționale să primească gradul de general, care i ar aduce și o mărire de salariu.

”COLONEL DE JUSTIȚIE FLORIN – COSTEL TALPAN = MARCA ‘STEAUA BUCUREȘTI’ = NUMELE ‘STEAUA BUCUREȘTI’ = PALMARESUL ECHIPEI DE FOTBAL 1947 – 1998. Având în vedere rezultatele remarcabile obținute pentru Statul Român, pentru Ministerul Apărării Naționale, pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, consider că se impune ca ministrul Apărării Naționale să modifice organigrama Clubului Sportiv al Armatei Steaua București în sensul ca funcția de comandant să fie de general. Consider că pentru toată activitatea mea profesională, pentru toate rezultatele excepționale, merit să fiu avansat la gradul de general și merit să fiu numit în această funcție.

Menționez că îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a fi avansat general și să fiu decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu însemn pentru militari, ca recunoaștere a muncii depuse și a rezultatelor excepționale obținute în slujba Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și a Armatei Române în cei 30 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională. Aștept ca ministrul Apărării Naționale să dispună măsuri în acest sens”, a scris Florin Talpan, pe contul său de Facebook.