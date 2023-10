Tenismena care va juca prima sa finală WTA la Transylvania Open

Tenismena Tamara Korpatsch din Germania (105 WTA) s-a calificat în premieră într-o finală WTA la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Sâmbătă, în prima semifinală, Korpatsch a învins-o pe compatrioata Eva Lys (133 WTA), scor 6-4, 6-3.

În finala de duminică, germanca va evolua cu învingătoarea duelului Gabriela Ruse - Rebeka Masarova.

First career main tour final for Tamara Korpatsch!

6-4 6-3 vs. Eva Lys to reach the WTA 250 Cluj-Napoca F

Up to #82 in the live ranking pic.twitter.com/06WMWEDS2x