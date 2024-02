Jucătoarea germană de tenis Tamara Korpatsch, locul 77 mondial, şi câştigătoare în 2023, a fost eliminată, marţi, în turul întâi la Transylvania Open.

Korpatsch a fost eliminată de sportiva rusă Elina Avanesyan, locul 61 mondial, scor 6-4, 7-6 (3).

În optimi, Avanesyan va juca în compania letonei Anastasija Sevastova, locul 656 mondial, care a trecut de Andreea Mitu, locul 170 WTA, scor 6-2, 6-3.

An important win for the Russian 6th seed.

Elina Avanesyan holds off Tamara Korpatsch and the defending champion is out in Cluj! 😮#TO2024 🧛🏻‍♀️🎾 pic.twitter.com/OaFMPqVgV5