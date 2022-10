Gabriel Tamaș a solicitat luni seara rezilierea contractului cu Petrolul și a avut astăzi o întâlnire decisivă cu șefii clubului ploieștean.

În urma acesteia, s-a ajuns la rezilierea contractului fotbalistului de 39 de ani, care venise în vară la Petrolul.

„Gabi Tamaș a fost cel care a solicitat încheierea colaborării, a fost alegerea lui! Noi am luat act de decizia lui, ne-am întâlnit astăzi, ne-am înțeles în termenii unei despărțiri amiabile, iar mâine urmează să parafăm actele. Îi mulțumim pentru activitatea depusă pe parcursul celor patru luni petrecute aici și îi urmăm succes mai departe”, a precizat președintele FC Petrolul Ploiești, Costel Lazăr.

În spatele acestei decizii stă atitudinea fotbalistului față de fani. Conform site-ul incisivdeprahova.ro, Tamaș i-a înjurat și jignit suburban pe fanii Petrolului.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea.

Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai da-ți-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai da-ți-vă în p**a mea de aici...

M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c** pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”, spune Gabi Tamaș, citat de gsp.ro.

