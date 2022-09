Adevărul despre scandalul provocat de Gabi Tamaș la Petrolul

Deși are un start de sezon excelent, Petrolul a avut apele tulburate săptămâna trecută, cu Gabi Tamaș în prim planul unui scandal legat de neplata unor drepturi financiare.

Situația clubului, dar și ce a fost în spatele dorinței lui Tamaș de a pleca de la echipă au fost lămurite de președintele clubului, Costel Lazăr.

”S-a rezolvat, am reușit cu ajutorul sponsorului principal să dăm salariul pe iulie. Mai avem de reglat problemele cu primele. Am convenit cu jucătorii să facem cesiune de creanță, să primească banii din drepturile tv.

Nu este adevărat, nu Gabi Tamaș a împrumutat clubul. El a apelat la un prieten de-ai lui. Acea persoană ne-a împrumutat cu 100.000 de euro. Am returnat suma integral în trei tranșe, 50, 40 și 10 mii. Gabi a fost stârnit după acel joc al Craiovei. Ar fi vrut să meargă să joace cu Hapoel Beer Sheva, dar nu a putut fi legitimat între două jocuri de cupă europeană.

Au mai fost și alte discuții. A venit la mine și mi-a spus că este căutat de alte echipe. Știam și eu că este căutat. Nu mai are importanță cine l-a căutat. A fost dorința lui să continuăm. Sunt mai multe cluburi care și l-ar dori pe Gabi Tamaș.

Ads

Avem sponsorizările care urmează să mai vină și sunt discuții pentru că membrii fondatori doresc să cedeze majoritatea în adunarea generală unei persoane dispuse să vină. Dacă nu se întâmplă înseamnă că nu mai sperăm la nimic și trebuie să plecăm toți. Sunt convins că problemele se vor rezolva.

Eu cred că sunt cluburi care stau mult mai rău decât noi. Hermannstadt stă mult mai rău decât noi. Restanțe salariale sunt și la alte cluburi. Am trăit de pe azi pe mâine. Am avut un plan, dar lucrurile s-au stricat un pic pentru că ori au fost stopați, ori nu au mai vrut. Am ajuns în situația în care ne autofinanțăm. Ne descurcăm din bilete și din sponsorizări, dar cred că vom finaliza și o discuție destul de avansată cu un investitor.

Sper că vom găsi o soluție. Sunt discuții. Vreau să dezmint faptul că membrii fondatori nu vor să cedeze echipa. Oamenii sunt deschiși, dar vor siguranță”, a declarat Costel Lazăr la Fotbal Club, de la Digisport.

Ads