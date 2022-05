Gabi Tamaș, derapaj golănesc după finala Cupei: "Mă doare fix în ... de ce spun unii"

FC Voluntari a pierdut finala Cupei României, fiind învinsă de Sepsi, scor 2-1.

La finalul partidei, fundașul învinșilor, Gabi Tamaș, a avut o replică grosolană în fața camerelor de luat vederi.

"Da, chiar am forţat, nu ştiu ce spun unii şi alţii. Mă doare fix în c..r, pe româneşte. Eu am făcut ruptura de 3 milimetri şi am forţat că am vrut să ajut echipa. Nu mă interesează ce se spune. Ce ieşire? Păi dacă toată lumea vorbeşte? Ce să vorbească, să stăm capra în faţă FCSB? N-am înţeles, ce înseamnă asta? Noi ne-am apărat şansele corect de fiecare dată, nu ne-am dat la o parte. Când ne-au bătut cu 4-0 i-am felicitat, ei râdeau de noi", a spus Gabi Tamaş, la Orange Sport.

Tamaș are 38 de ani și și-ar putea încheia cariera în această vară.

