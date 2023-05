Mesajul unui tâmplar pentru elevii de liceu supărați că nu se face școală: „Mai e nevoie și de necalificați, dragilor. V-am pregătit job-ul perfect” VIDEO

Un tâmplar din Constanța, urmărit pe Facebook de peste 150.000 de persoane, le-a transmis un mesaj elevilor de liceu supărați că în aceste zile nu se face școală din cauza grevei profesorilor.

„Stați liniștiți. Nu vă trebuie atâta școală. Doar nu vreți să vă faceți toți avocați, doctori, ingineri. Mai e nevoie și de necalificați, dragilor. Nu ai nevoie de școală să lucrezi, de exemplu, la tâmplărie cu șlefuitorul. Ia uitați ce vă așteaptă aici. Dacă nu faceți școală, astea o să fie ale voastre. Opt ore pe zi o să ții ăsta în mână și o să te plimbi pe lemn și o să vezi ce se întâmplă. Se dilată timpul. În opt ore o să șlefuiești 20 de ore. Eu v-am pregătit job-ul perfect. Opt ore pe zi. Iarna este cald, vara este răcoare, la prânz vine firma de caterring. Vă așteptăm”, arată tâmplarul din Constanța, într-o filmare de pe pagina sa de Facebook.

„Genial! Cred ca puțini înțeleg ironia. Însă e o modalitate de auto-promovare superbă! Respect și mult succes în continuare”, a comentat un urmăritor al paginii.

„La ce chef de muncă și îndemanare au tinerii din ziua de azi, o să preferi sa lucrezi singur”, a scris altcineva.

„Eu le vad pe fetele mele, cand le zici sa faca ceva se fac ca nu ma aud. Tre sa ma rog de ele ca de nu stiu ce, mai am putin si ajung sa ingenunchez. Daca urlu si ma mai aude cineva, tot timpul se afla cineva sa imi spuna ca saracii copii, da tu ii terorizezi psihic", apoi fereasca sfantu sa imi mai pierd si rabdarea si sa le amenint ca le bat, ca atunci le maltratez. No si ne miram ca ajung copii nostri fara pic de respect”, a intervenit o doamnă în discuție. „Și eu am 4, din care 2 la liceu. Te rogi de ei sa dea cu o matura prin curte”, i-a răspuns tâmplarul.