Crimă în Suceava. Un tânăr a fost arestat după ce și-a ucis bunicul

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 15:00
158 citiri
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un tânăr de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru omor şi distrugere, după ce ar fi incendiat o locuinţă din satul Valea Putnei - comuna Pojorâta, în care se afla proprietarul acesteia, un bărbat în vârstă de 89 de ani, a transmis, luni, 25 august, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu.

Potrivit acestuia, arestarea s-a făcut în baza unui mandat emis de Tribunalul Suceava, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Faptele s-au produs pe 15 august, iar arestarea tânărului a avut loc în cursul zilei de duminică.

"După verificarea şi documentarea cronologică a mai multor momente operative, s-a constatat că la momentul intervenţiei pompierilor pentru stingerea incendiului, la faţa locului s-a aflat şi un bărbat de 28 de ani, cu domiciliul în comuna Pojorâta, sat Valea Putnei, nepot vitreg al bătrânului de 89 de ani şi vecin cu acesta.

Bărbatul de 28 de ani se afla sub influenţa alcoolului, manifesta un comportament agitat şi speriat, încercând să afişeze o atitudine empatică şi de îngrijorare cu privire la bărbatul de 89 de ani.

În momentul deplasării echipajelor de poliţie solicitate pentru restricţionarea şi dirijarea circulaţiei pe DN 17, bărbatul de 28 de ani a părăsit subit zona", au precizat poliţiştii.

Ulterior, tânărul a dispărut de la domiciliu, alimentând suspiciunile anchetatorilor.

"Având în vedere suspiciunile legate de comportamentul bărbatului de 28 de ani, poliţiştii au demarat activităţi de căutare, fiind valorificate în paralel o serie de date şi informaţii şi fiind dispusă totodată şi efectuarea autopsiei medico-legale a cadavrului bărbatului de 89 de ani. Astfel, concluziile preliminare au întărit suspiciunile poliţiştilor cu privire la un act intenţionat, stabilind că moartea bătrânului s-ar fi putut datora unor acte de violenţă fizică anterioare incendiului.

Cauza a fost preluată de către procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind desfăşurate în continuare activităţi investigative pentru asigurarea materialului probator dar şi activităţi complexe de căutare a persoanei bănuite de comiterea faptelor, respectiv a bărbatului de 28 de ani.

Au fost audiate zeci de persoane, au fost efectuate percheziţii domiciliare şi căutări pe un areal extins, atât în fondul forestier din zona Pojorâta, cât şi la ferme, stâni, fânare, locaţii izolate sau părăsite", au mai precizat poliţiştii.

Presupusul autor, care se ascundea în podul unui imobil nelocuit de pe raza localităţii Valea Putnei, a fost prins în noaptea de sâmbătă spre duminică, când a şi fost reţinut de poliţişti.

"S-a stabilit că pe fondul unor conflicte anterioare şi al consumului de alcool, în seara de 15 august, bărbatul de 28 de ani s-a deplasat la locuinţa învecinată a bunicului său vitreg, a avut o altercaţie cu acesta, ulterior exercitând asupra sa acte de violenţă şi incendiind locaţia faptelor pentru a ascunde urmele infracţiunii.

De asemenea, s-a stabilit că după comiterea faptelor, bărbatul de 28 de ani s-a ascuns în fondul forestier din zonă, în locaţii greu accesibile dar şi în imobile nelocuite, încercând să se sustragă cercetărilor", afirmă oficialul IPJ Suceava.

