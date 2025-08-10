Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 22:11
262 citiri
Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, 10 august, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

Agresiunea a avut loc pe 9 august, în jurul orei 01:30.

"Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, la data de 9 august, în jurul orei 01:30, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Iazu, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o minoră, de 13 ani, din comuna Cojasca, împotriva voinței acesteia", au precizat reprezentanții IPJ Dâmbovița.

În cursul zilei de duminică, tânărul a fost prezentat magistraților, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alt caz recent de viol

Tot în cursul acestei săptămâni, un bărbat de 40 de ani din București a fost inculpat pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Bărbatul ar fi întreținut relații sexuale timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, căreia i-ar fi oferit cadouri și bani. Poliția a fost sesizată de către părinții fetei, după ce adolescenta a început să lipsească de acasă și pe timpul nopții.

