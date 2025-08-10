Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea

Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, 10 august, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.
Agresiunea a avut loc pe 9 august, în jurul orei 01:30.
"Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, la data de 9 august, în jurul orei 01:30, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Iazu, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o minoră, de 13 ani, din comuna Cojasca, împotriva voinței acesteia", au precizat reprezentanții IPJ Dâmbovița.
În cursul zilei de duminică, tânărul a fost prezentat magistraților, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Tot în cursul acestei săptămâni, un bărbat de 40 de ani din București a fost inculpat pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.
Bărbatul ar fi întreținut relații sexuale timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, căreia i-ar fi oferit cadouri și bani. Poliția a fost sesizată de către părinții fetei, după ce adolescenta a început să lipsească de acasă și pe timpul nopții.