Tânăr arestat după ce a jefuit un nevăzător. Victima a fost amenințată cu un cuțit

Un tânăr de 25 de ani a fost arestat după ce a pătruns în locuinţa unui nevăzător, l-a ameninţat cu un cuţit şi i-a furat telefonul mobil.

El este acuzat de tâlhărie şi furt calificat.

"La data de 27 august a.c., poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin - Postul de Poliţie Comunal Poieni, în urma unor informaţii operative, au efectuat verificări care au condus la confirmarea producerii unei infracţiuni de tâlhărie pe raza localităţii Valea Drăganului.

Astfel, în noaptea de 26/27 august a.c., un bărbat de 49 de ani, nevăzător, ar fi fost victima unei tâlhării comise la domiciliul său.

Din cercetări a reieşit faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în locuinţă şi, prin aplicarea de violenţe fizice şi ameninţări cu un obiect ascuţit, ar fi sustras o pereche de încălţăminte.

Totodată, poliţiştii au stabilit că în perioada 21-22 august a.c., acelaşi autor ar fi pătruns în aceeaşi locuinţă, de unde ar fi sustras un telefon mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.100 de lei", se arată într-o informare trimisă vineri, 29 august, de IPJ Cluj.

Tânărul a fost depistat de poliţişti, a fost reţinut şi apoi arestat pentru tâlhărie şi furt calificat.

"În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii au reuşit identificarea persoanei bănuite, un bărbat de 25 de ani. Cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei municipiului Dej, acesta a fost depistat în noaptea de 28 august a.c., în jurul orei 01.00, pe raza municipiului Dej.

Faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Huedin, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, în cadrul cercetărilor, bărbatul a fost probat şi pentru comiterea a încă 3 infracţiuni de furt calificat, prin efracţie şi violare de domiciliu, săvârşite pe timp de noapte.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie calificată şi furt calificat", se mai arată în informarea IPJ Cluj.

