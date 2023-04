Un deținut eliberat din greșeală s-a întors singur la închisoare după două zile. Bărbatul a fost condamnat pentru crimă

Un tânăr de 25 de ani din Carolina de Nord, SUA, judecat pentru crimă, s-a întors singur la închisoare după ce a fost eliberat din greșeală, în urma unui ordin judecătoresc eronat, relatează Insider.

Jaylan Noah Davis a fost arestat anul trecut, fiind acuzat că a împușcat mortal un bărbat de 42 de ani, în Charlotte, North Carolina.

Joi, el a fost eliberat din închisoarea Mecklenburg County, în urma unei decizii judecătorești incorecte care indica faptul că acuzațiile împotriva lui au fost retrase. După două zile însă, el a revenit la centrul de detenție.

Sheriff McFadden is pleased to report that murder suspect Jaylan Davis, who was wrongly released due to an incorrect court order indicating that his charges had been dismissed, turned himself back in at Detention Center Central early Saturday morning. pic.twitter.com/jkS055ROgC