Tânăr electrocutat în gara din Alba Iulia. Victima s-a urcat pe un stâlp. Ce spune Poliția

Un tânăr a decedat, miercuri, 17 septembrie, după ce s-a urcat pe un stâlp de electrificare în gara din Alba Iulia.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, miercuri dimineața, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizați de către impiegatul de mișcare din stația CF Alba Iulia cu privire la faptul că, în Gara CFR din municipiul Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren, se află o persoană care nu prezintă semne vitale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia.

"Din primele cercetări efectuate la fața locului reiese că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare, din stația CF Alba Iulia, și s-ar fi electrocutat", se menționează în comunicat.

Cadavrul tânărului va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.

"Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment", au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Ads