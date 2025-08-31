Un tânăr a murit în timp ce se plimba cu trotineta electrică. Unde a avut loc tragedia

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 20:03
586 citiri
Un tânăr a murit în timp ce se plimba cu trotineta electrică. Unde a avut loc tragedia
Tânăr pe trotinetă electrică Foto: Pixabay

Un tânăr de 22 de ani şi-a pierdut viaţa în cursul zilei de duminică, 31 august, în timp ce se plimba cu bicicleta electrică prin localitatea Vadu Vejei, din comuna Ţibana.

Coordonatorul SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, a transmis că la apelul iniţial a fost anunţat că victima este inconştientă şi are sângerare la nivelul capului.

La caz au fost dirijate echipaje SAJ B2 de la substaţia Ţibăneşti, SAJ C2 din Iaşi, ulterior fiind trimis şi elicopterul ESA Iaşi, care se afla în misiune cu un alt pacient.

"La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 de ani, se afla în stop cardio-respirator.

Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop - asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului.

Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral şi fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal", a explicat dr. Cimpoeşu.

#tanar mort, #trotineta electrica, #Iasi, #resuscitare, #accident rutier, #tragedie , #deces
