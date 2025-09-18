Tânăr reținut după ce a furat 4.000 de euro de la un vânzător din Gorj. Cum a reușit să-i fure datele cardului bancar

Un tânăr de 23 de ani din Suceava a fost reținut de polițiștii din Gorj, după ce a păcălit un bărbat din Rovinari printr-o înșelătorie pe internet.

Tânărul a obținut datele unui card și le-a utilizat ca să efectueze 9 tranzacții frauduloase, în valoare de 21.000 de lei (peste 4.000 de euro).

Incidentul a avut loc pe 28 octombrie 2024, când victima, un tânăr de 22 de ani din Rovinari, postase un anunț pentru vânzarea unui motocultor pe o platformă online. Atunci, suceveanul s-a arătat interesat de achiziție și, sub pretextul că îi va transfera contravaloarea produsului, acesta l-a făcut pe vânzător să introducă datele cardului bancar al mamei sale pe un link pus la dispoziție.

După ce a intrat în posesia datelor, escrocul a făcut 9 operațiuni financiare neautorizate, în urma cărora a retras suma de 21.000 de lei.

„La data de 17 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un tânăr de 23 de ani, care locuiește fără forme legale în municipiul Suceava, județul Suceava, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (nouă acte materiale) și fals informatic (nouă acte materiale)”, a anunțat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Cercetările continuă

Poliția a anunțat că cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a activității infracționale și luarea măsurilor legale în acest caz.

