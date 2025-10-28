Un tânăr de 16 ani a fost reținut după ce a furat o mașină și a condus-o sub influența alcoolului

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:10
Un tânăr de 16 ani a fost reținut după ce a furat o mașină și a condus-o sub influența alcoolului
Șofer Foto: Pexels

Un tânăr de 16 ani din comuna Odobeşti a fost reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără a avea permis, informează, marţi, 28 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

El este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi furt în scop de folosinţă.

"Cercetările au reliefat faptul că, în dimineaţa zilei de 27 octombrie, în jurul orei 05:10, tânărul ar fi sustras un autoturism cu scopul de a-l folosi, pe nedrept, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, poliţiştii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul din dotare, în vederea depistării consumului de alcool, rezultând o valoare de 0,44 mg/l în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Tânărul a fost reţinut în cursul zilei de luni, 27 octombrie. Este cercetat într-o cauză penală privind comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi furt în scop de folosinţă.

Marţi, 28 octombrie, el va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

