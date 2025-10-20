Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama în timpul unui conflict spontan. Informații șocante din anchetă

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:42
283 citiri
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat de 25 de ani, din satul Peregu Mare, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru omor în modalitatea violenței în familie, fiind acuzat că și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit, în timpul unui conflict spontan izbucnit din cauza unor neînțelegeri mai vechi.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a informat, luni, 20 octombrie, că procurorii instituției cercetează un tânăr de 25 de ani pentru infracțiunea de omor în modalitatea violenței în familie.

Potrivit anchetatorilor, în 17 octombrie, în jurul orelor 10:10, bărbatul se afla la locuința sa din comuna Peregu Mare, sat Peregu Mare, județul Arad, împreună cu mama sa, iar la un moment dat, în timp ce se aflau în bucătăria imobilului, între aceștia a izbucnit un conflict spontan cauzat de neînțelegeri mai vechi.

Acest fapt, afirmă anchetatorii, i-a creat tânărului „o stare de nervozitate” și l-a determinat să-și lovească mama cu cuțitul în gât de mai multe ori. În urma loviturilor, femeia a căzut la pământ, iar ulterior a decedat.

Sursa citată menționează că judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus măsura arestării preventive a tânărului, pentru o perioadă de 30 de zile, începând din 17 octombrie 2025, iar urmărirea penală continuă în acest caz.

