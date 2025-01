Ce a făcut un tânăr de 20 de ani după ce a câștigat 9 milioane de euro la Loto. „Trebuie să am un scop în viață” FOTO/VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, inginer stagiar de instalații de gaz, care a câștigat 7,5 milioane de lire sterline la loterie (aproape 9 milioane de euro) a decis să se întoarcă a doua zi la serviciu chiar după ce și-a ridicat premiul.

James Clarkson, din Marea Britanie a câștigat jackpot-ul de 7.533.329 de lire sterline pus în joc de Loteria Națională pe 4 ianuarie 2025.

Tânărul spune că nu are de gând să renunțe la locul de muncă, scrie Sky News.

„Am ieșit afară, în frig, ca să desfund canale blocate a doua zi după ce am aflat că am câștigat. A fost un pic cam sumbru, dar asta este realitatea. Nu mă las de serviciu, sunt prea tânăr”, a declarat James, chiar dacă pentru mulți acest lucru pare o nebunie.

Tânărul din Marea Britanie e de părere că este foarte importat să fie calificat într-o meserie.

„Vreau să mă calific ca inginer termic și apoi mai văd eu ce fac. Trebuie să am un scop în viață, plus că tata nu m-ar lăsa să nu lucrez, oricum. El spune că există o mulțime de milionari care încă mai muncesc și că ai nevoie de un motiv ca să te trezești în fiecare zi”, a mai mărturisit James Clarkson.

El plănuiește să facă „câteva vacanțe frumoase” pe perioada concediilor de odihnă. De asemenea, la scurt timp după ce și-a luat banii, James și-a cumpărat o vacanță de lux all-inclusive în Capul Verde, niște articole de designer, printre care o geantă Gucci pentru iubita lui și două geci noi pentru el.

Amazing thing new lottery millionaire James Clarkson vows to keep doing https://t.co/lfVi3sl7MY pic.twitter.com/FHPoK3wom3