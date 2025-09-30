Tânărul care și-a făcut apariția la propria înmormântare. ”Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns”

Un tânăr de 22 de ani care era considerat decedat de autorități și de propria familie și-a făcut apariția la propria înmormântare.

Incidentul a avut loc în Argentina, din cauza grabei autorităților de a identifica victima unui accident rutier și a nepăsării rudelor. Astfel, s-a ajuns la o atribuire incorectă de identitate.

„Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns. Adevărul este că am fost cu toții uluiți”, a povestit un vecin.

Tânărul și-a șocat rudele și prietenii care se adunaseră la înmormântarea lui. Atunci a informat pe toată lumea că este de fapt în viață și că în sicriu se află un străin, potrivit Fanpage.

Straniu eveniment a avut loc săptămâna trecută în localitatea Villa Carmela, Argentina. În dimineața zilei de joi, un tânăr a fost lovit mortal de un camion încărcat cu marfă în apropierea unui pod.

Atunci, Poliția a stabilit că accidentul a fost un gest intenționat, iar la cererea procurorului s-a deschis un dosar pentru a se stabili identitatea victimei, care nu avea acte sau alte dovezi de identificare asupra sa.

Vestea despre un cadavru nerevendicat s-a răspândit imediat în zonă. Astfel, a doua zi o femeie s-a dus la autorități pentru a raporta că ar putea fi fiul ei, care dispăruse de câteva zile.

Potrivit presei locale, fața victimei era de nerecunoscut, iar femeia l-a „recunoscut” după îmbrăcăminte și unele caracteristici fizice.

Imediat ce formalitățile au fost îndeplinite, trupul a fost predat familiei pentru a fi îngropat. Rudele au pregătit înmormântarea și au avut un șoc când lângă sicriu și-a făcut apariția chiar tânărul despre care se credea că este mort.

Familia a informat imediat Poliția, care a ordonat returnarea corpului la morgă.

După incident, o altă familie dintr-un oraș apropiat s-a prezentat pentru identificarea cadavrului. Ei se aflau în căutarea unui bărbat de 28 de ani care dispăruse de sâmbătă. Astfel, corpul a fost identificat și returnat familiei pentru înmormântare.

